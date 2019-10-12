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Арсенал может уволить Эмери: названа причина

Арсенал может уволить Эмери: названа причина
20:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Унаи Эмери может покинуть лондонский Арсенал по окончании сезона.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери может лишиться своего поста по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, руководство "канониров" поставило перед Эмери цель попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если испанский специалист не сможет выполнить задачу, Арсенал будет готов отправить его в отставку.

Чтобы гарантировать участие в Лиге чемпионов, лондонскому клубу необходимо либо финишировать в топ-4 английской Премьер-лиги, либо выиграть Лигу Европы.

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В данный момент Арсенал занимает третье место в таблице АПЛ, имея в своем активе 15 очков. На групповой стадии Лиги Европы подопечные Эмери одержали две победы и сейчас возглавляют группу F.

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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