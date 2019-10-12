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Хавбек сборной Испании заявил о желании покинуть Реал

Хавбек сборной Испании заявил о желании покинуть Реал
20:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский атакующий хавбек Иско намерен в недалеком будущем сменить команду.

Полузащитник мадридского «Реала» Иско решил сменить команду. 27-летний испанец, вероятно, продолжит выступать за «сливочных» до конца этого сезона, но не исключён вариант, что он покинет клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.

В нынешней кампании Иско принял участие только в трёх матчах за «Реал». Хавбек не отметился забитыми мячами и результативными передачами.

Контракт Иско с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан больше не рассчитывает на него, но футболист решил остаться и сражаться за место в стартовом составе.

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Иско выступает за «Реал» с 2013 года. Ранее он защищал цвета «Малаги» и «Валенсии».

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Иско, Новости футбола.
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