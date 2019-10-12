Отбор Евро-2020: Румыния разгромила сборную Фарерских островов

Новости спорта:Сборная Румынии одержала разгромную победу над сборной Фарерских островов в рамках отбора Евро-2020.

В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Фарерских островов принимала Румынию. Встреча прошла в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Фарерские острова — Румыния 0:3

Голы: Пушкаш, 74, Митрита, 83, Кешеру, 90+4

Фарерские острова: Нильсен — Ватнсдал, Грегерссен, Бальдвинссон (Нильсен, 78) — Соренсен, Олсен (Эриксен, 71), Ханссон, Давидсен — Ватнхаммар, Олсен (Эдмунссон, 75), Бьярталид

Румыния: Татарушану — Бансу, Кирикеш (Рус, 39), Неделчану, Бензар — Коман (Митрита, 69), Станчу, Антон, Хаджи — Андоне (Кешеру, 65) , Пушкаш

Предупреждения: Олсен, Ханссон, Соренсен, Нильсен — Неделчару, Антон, Бансу

Автором первого гола стал нападающий Румынии Георге Пушкаш, отправивший мяч в ворота соперника на 74-й минуте. В концовке преимущество гостей увеличил форвард Йонуц Митрицэ. В компенсированное время отличился нападающий Клаудиу Кешерю.

Румынский хавбек самарских «Крыльев Советов» Паул Антон начал матч в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.

Сборная Румынии, набрав 13 очков, занимает второе место в группе F, национальная команда Фарерских островов (0) — шестое.