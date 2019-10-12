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Дания обыграла Швейцарию в рамках отбора Евро-2020

Дания обыграла Швейцарию в рамках отбора Евро-2020
21:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Дании в домашнем поединке отбора Евро-2020 минимально победила Швейцарию.

В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Дании принимала сборную Швейцарии. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Дания — Швейцария 1:0

Голы: Поульсен, 84

Дания: Шмейхель — Далсгард, Кристенсен (Йоргенсен, 87), Кьяер, Ларсен (Анкерсен, 80) — Шоне (Хейбьерг, 65), Делэйни, Эриксен — Корнелиус, Поульсен, Брэйтуэйт

Швейцария: Зоммер — Аканжи, Шер, Эльведи — Родригес (Дрмич, 87), Джака, Закария, Лихтштайнер (Мбабу, 68), Мехмеди (Фройлер, 83) — Сеферович, Эмболо

Предупреждения: Поульсен — Закария, Родригес

Автором единственного гола стал нападающий Дании Юссуф Поульсен, отправивший мяч в ворота Швейцарии на 84-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Кристиан Эриксен.

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Сборная Дании, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы D квалификации чемпионата Европы, национальная команда Швейцарии (8) — третье.

В 8-м туре отбора Евро-2020 Швейцария сыграет с Ирландией. Встреча состоится в Каруже на стадионе «Стад де Женев» 15 октября, начало — в 21:45.

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