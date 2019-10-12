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Финляндия потерпела крупное поражение в игре отбора Евро-2020 против Боснии

Финляндия потерпела крупное поражение в игре отбора Евро-2020 против Боснии
21:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Боснии и Герцеговины уверенно обыграла сборную Финляндии в поединке 7-го тура отбора чемпионата Европы.

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Боснии и Герцеговины принимала сборную Финляндии. Встреча состоялась в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Босния и Герцоговина - Финляндия 4:1

Голы: Хайрович, 29, Пьянич, 37 (с пенальти), 58, Ходжич, 73 — Похьянпало, 79

Босния и Герцоговина: Шехич — Каржич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац — Сарич (Жажало, 71), Пьянич (Крунич, 76), Сирирот — Вишча (Хайрович, 18), Ходжич, Гояе

Финляндия: Градецки — Райтала, Араюури (Вайсанен, 30), Тоивио, Уронен — Сооири (Похьянпало, 46), Лод, Камара, Спарв (Кауко, 71), Туоминен — Пукки

Предупреждения: Ходжич, Жажало — Уронен, Райтала, Пукки

В составе Боснии и Герцеговины отличились нападающие Изет Хайрович и Армин Ходжич, а также полузащитник Миралем Пьянич, оформивший дубль. Автором единственного гола Финляндии стал форвард Йоэль Похьянпало.

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Сборная Финляндии, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы J квалификации Евро-2020, национальная команда Боснии и Герцеговины (10) — третье.

В 8-м туре Босния и Герцеговина на выезде встретится с Грецией, а Финляндия дома сыграет с Арменией. Оба матча состоятся 15 октября.

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