Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 12 октября (Видео)

Новости спорта:Вчера, 12 октября, состоялись ряд матчей в рамках квалификации чемпионата Европы 2020.

В субботу, 12 октября, были сыграны восемь поединков в рамках отбора Евро-2020. Представляем вашему вниманию все результаты.

Норвегия – Испания 1:1

Голы: Кинг, 90+2 (с пенальти) – Сауль, 47

Норвегия: Ярстейн, Айер, Алеэсами, Эльабделлауи, Нордтвейт (Ховланд, 30), Хенриксен (Йонсен, 83), Берге, Сельнэс, Юхансен (Серлот, 63), Эдегор, Кинг

Испания: Аррисабалага, Бернат (Мартинес, 88), Рамос, Альбиоль, Навас, Себальос (Касорла, 64), Сауль, Фабиан Руис, Бускетс, Ойарсабаль (Родри Эрнандес, 78), Родриго

Предупреждения: Родриго, Кинг, Бускетс, Рамос, Фабиан Руис, Аррисабалага.

Мальта – Швеция 0:4

Голы: Даниэльссон, 11, Ларссон, 58, 71 (оба – с пенальти), Аджиус, 66 (автогол)

Мальта: Бонелло, Мускат (Фенек, 68), Церафа, Аджиус, Гэмбин, Мускат (Каруана, 66), Велла, Шоу, Нвоко, Эффионг (Мифсуд, 76), Мбонг

Швеция: Ольсен, Даниэльссон, Люстиг, Бенгтссон, Гранквист, Ларссон, Форсберг, Ольссон, Экдаль (Свенссон, 64), Квайсон (Исак, 71), Берг (Андерссон, 79)

Предупреждения: Шоу, Мускат, Мбонг, Квайсон.

Лихтенштейн – Армения 1:1

Голы: Фрик, 72 – Баргесян, 19

Лихтенштейн: Бюхель, Кауфманн, Геппель, Малин, Рехштайнер, Майер (Йылдыз, 70), Польверино (Зеле, 83), Губсер (Фрик, 67), Бюхель, Саланович, Хаслер

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ованесян, Ишханян, Ароян, Казарян (Озбилиз, 88), Овсепян (Миранян, 83), Барсегян, Пиццелли (Малакян, 60), Адамян, Карапетян

Предупреждения: Саланович, Ароян, Ованесян, Овсепян, Хаслер.

Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1

Голы: Хайрович, 29, Пьянич, 37 (с пенальти), 58, Ходжич, 73 — Похьянпало, 79

Босния и Герцеговина: Шехич — Каржич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац — Сарич (Жажало, 71), Пьянич (Крунич, 76), Сирирот — Вишча (Хайрович, 18), Ходжич, Гояе

Финляндия: Градецки — Райтала, Араюури (Вайсанен, 30), Тоивио, Уронен — Сооири (Похьянпало, 46), Лод, Камара, Спарв (Кауко, 71), Туоминен — Пукки

Предупреждения: Ходжич, Жажало — Уронен, Райтала, Пукки

Дания — Швейцария 1:0

Голы: Поульсен, 84

Дания: Шмейхель — Далсгард, Кристенсен (Йоргенсен, 87), Кьяер, Ларсен (Анкерсен, 80) — Шоне (Хейбьерг, 65), Делэйни, Эриксен — Корнелиус, Поульсен, Брэйтуэйт

Швейцария: Зоммер — Аканжи, Шер, Эльведи — Родригес (Дрмич, 87), Джака, Закария, Лихтштайнер (Мбабу, 68), Мехмеди (Фройлер, 83) — Сеферович, Эмболо

Предупреждения: Поульсен — Закария, Родригес

Фарерские острова — Румыния 0:3

Голы: Пушкаш, 74, Митрита, 83, Кешеру, 90+4

Фарерские острова: Нильсен — Ватнсдал, Грегерссен, Бальдвинссон (Нильсен, 78) — Соренсен, Олсен (Эриксен, 71), Ханссон, Давидсен — Ватнхаммар, Олсен (Эдмунссон, 75), Бьярталид

Румыния: Татарушану — Бансу, Кирикеш (Рус, 39), Неделчану, Бензар — Коман (Митрита, 69), Станчу, Антон, Хаджи — Андоне (Кешеру, 65) , Пушкаш

Предупреждения: Олсен, Ханссон, Соренсен, Нильсен — Неделчару, Антон, Бансу

Грузия — Ирландия 0:0

Грузия: Лория — Какабадзе, Кашия, Григалава, Табидзе — Канкава, Китеишвили (Абурджания, 90) — Окриашвили (Лобджанидзе, 79), Ананидзе, Вако — Квилитая (Шенгелия, 73).

Ирландия: Рендолф — Колумен, Даффи, Иган, Доэрти — Хендрик, Уилан, Хурихейн (Вильямс, 90+3) — Робинсон (Браун, 73), Коллинс (Конноли, 79), Макклин.

Предупреждение: Григалава - Уилан.

Италия — Греция 2:0

Голы: Жоржиньо, 63 (пен.), Бернардески, 78

Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла (Дзаньоло, 87), Жоржиньо, Верратти — Кьеза (Бернардески, 39), Иммобиле (Белотти, 83), Инсинье.

Греция: Пасхалакис — Бакакис, Хадзидиакос, Сиовас, Стафилидис — Зека, Курбелис, Бухалакис (Яннулис, 75) — Бакасетас (Манталос, 80) — Лимниос, Кулурис (Донис, 67).

Предупреждения: Хадзидиакос, Кулурис, Бухалакис.

Благодаря победе над Грецией сборная Италии выходит на Евро-2020, набрав 21 очков в семи турах квалификации.