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Капитан сборной Испании установил феноменальный рекорд

Капитан сборной Испании установил феноменальный рекорд
11:00 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос установил новое достижение.

Защитник Серхио Рамос провел 168-й матч в составе сборной Испании, побив таким образом рекорд своего бывшего одноклубника Икера Касильяса. Впрочем, сам рекордсмен довольно спокойно отнесся к этому событию.

Напомним, что в субботу испанцы упустили шанс завоевать путевку на Евро-2020, пропустив ответный мяч в поединке с норвежцами уже в компенсированное время (1:1).

- Рекорды идут на втором месте после команды. Я всегда горжусь тем, что надеваю футболку сборной, но сегодня я предпочел бы победу. Мы все знаем, что нам нужно быть спокойнее в подобных ситуациях, чтобы завоевать путевку в финальный турнир.

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Надеюсь, мы сумеем завершить начатое в матче со сборной Швеции, - заявил Серхио Рамос.

Накануне сборная Италии стала второй командой, завоевавшей путевку на Евро-2020.

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Сборная Испании, Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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