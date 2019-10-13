"Остались смешанные чувства": хавбек сборной Испании - о матче с Норвегией

Новости спорта:Хавбек мадридского Атлетико Сауль Ньигес прокомментировал поединок Испании против Норвегии.

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес поделился своими впечатлениями после матча с Норвегией в отборе на Евро-2020.

Хавбек Атлетико отличился забитым голом, но Испания не смогла удержать преимущество и сыграла вничью со счетом 1:1

"Мы должны извлечь уроки из этого матча. Эта игра поможет нам улучшить некоторые аспекты.

Я очень рад забить гол, но если вы не выигрываете, то это не имеет значения. У нас остались смешанные чувства, особенно после того, как во втором тайме мы начали действовать лучше", – приводит слова Сауля портал Football Espana.

Ранее тренер сборной Испании Роберт Морено заявил, что игра с Норвегией была немного сумасшедшей.