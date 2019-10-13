Отбор Евро-2020: расписание матчей 13 октября

Сегодня, 13 октября, будут сыграны девять поединков восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей.
Казахстан - Бельгия
Стадион "Астана Арена", Нур-Султан. Начало матча - 16:00. Прямая трансляция - канал "Футбол 1".
Беларусь - Нидерланды
Стадион "Динамо", Минск. Начало матча - 19:00. Прямая трансляция - канал "Футбол 1".
Венгрия - Азербайджан
Стадион "Ференц Пушкаш", Будапешт. Начало матча - 19:00. Прямая трансляция - канал "Футбол 2".
Кипр - Россия
Стадион "ГСП", Никосия. Начало матча - 19:00.
Шотландия - Сан-Марино
Сталион "Хэмпден Парк", Глазго. Начало матча - 19:00.
Польша - Северная Македония
Стадион "ПГЕ Народовы", Варшава. Начало матча - 21:45.
Словения - Австрия
Стадион "Стожице", Любляна. Начало матча - 21:45.
Уэльс - Хорватия
Стадион "Кардифф Сити", Кардифф. Начало матча - 21:45. Прямая трансляция - канал "Футбол 1".
Эстония - Германия
Стадион "А. Ле Кок Арена", Таллин. Начало матча - 21:45. Прямая трансляция - канал "Футбол 2".
Начало всех матчей указано по киевскому времени.
Напомним, сборная Украины свой поединок восьмого тура отбора Евро-2020 сыграет в понедельник, 14 октября, против сборной Португалии. Игра пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.