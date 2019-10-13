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Отбор Евро-2020: расписание матчей 13 октября

Отбор Евро-2020: расписание матчей 13 октября
13:04 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание всех матчей отбора Евро-2020 на 13 октября.

Сегодня, 13 октября, будут сыграны девять поединков восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей.

Казахстан - Бельгия

Стадион "Астана Арена", Нур-Султан. Начало матча - 16:00. Прямая трансляция - канал "Футбол 1".

Беларусь - Нидерланды

Стадион "Динамо", Минск. Начало матча - 19:00. Прямая трансляция - канал "Футбол 1".

Венгрия - Азербайджан

Стадион "Ференц Пушкаш", Будапешт. Начало матча - 19:00. Прямая трансляция - канал "Футбол 2".

Кипр - Россия

Стадион "ГСП", Никосия. Начало матча - 19:00. 

Шотландия - Сан-Марино

Сталион "Хэмпден Парк", Глазго. Начало матча - 19:00.

Польша - Северная Македония

Стадион "ПГЕ Народовы", Варшава. Начало матча - 21:45. 

Словения - Австрия

Стадион "Стожице", Любляна. Начало матча - 21:45.

Уэльс - Хорватия

Стадион "Кардифф Сити", Кардифф. Начало матча - 21:45. Прямая трансляция - канал "Футбол 1".

Эстония - Германия

Стадион "А. Ле Кок Арена", Таллин. Начало матча - 21:45. Прямая трансляция - канал "Футбол 2".

Начало всех матчей указано по киевскому времени. 

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Напомним, сборная Украины свой поединок восьмого тура отбора Евро-2020 сыграет в понедельник, 14 октября, против сборной Португалии. Игра пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Сборная Германии, Чемпионат Европы, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, ЧЕ-2020, Отбор Евро-2020.
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