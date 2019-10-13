Когда Месси и Агуэро вернутся в сборную Аргентины

Новости спорта:Аргентинец Лионель Месси до сих пор отбывает дисквалификацию

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вернется в штаб команды в ноябре. Об этом заявил главный тренер Лионель Скалони в интервью Goal.

"Месси сейчас не в сборной из-за дисквалификации. Что касается Агуэро, то у него травма, он сейчас не может полноценно работать и в Манчестер Сити.

Конечно, оба приедут в команду в следующем месяце", - цитирует специалиста источник.

Напомним, Месси отличился красной карточкой в матче против Чили на Копа Америка. После игры Месси бойкотировал церемонию награждения, обвинив КОНМЕБОЛ в коррупции.