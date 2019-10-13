Легенда голландского футбола хочет работать в МЮ

Новости спорта:Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар хочет получить должность в английском клубе.

Директор Аякса Эдвин ван дер Сар заявил, что он был бы заинтересован, если бы Манчестер Юнайтед предложил ему должность в клубе.

"Кроме моей семьи, у меня есть две любви в жизни. Это Аякс, который дал мне возможность развиваться. Они дали мне шанс проявить себя в мире футбола".

"И последний клуб в моей карьере — Манчестер Юнайтед. И, конечно, меня заинтересовала бы должность в этом клубе".

"Юнайтед — фантастический клуб, у него отличная команда. Все хотят играть за них и, в конце концов, работать у них", — сказал Ван дер Сар Planet Futbol.

Ранее экс-голкипер высказал свое мнение о молодом защитнике Ювентуса Маттейсе де Лигте, сравнив его с Криштиану Роналду.