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Динамо - Чайка: видео онлайн-трансляция матча

Динамо - Чайка: видео онлайн-трансляция матча
14:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Прямая видеотрансляция товарищеского матча Динамо - Чайка.

Во время паузы в клубном футболе, вызванной играми национальных команд, киевское Динамо проведет товарищеский матч против команды из Второй лиги СК "Чайка". Начало эфира в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча доступна на клубном Youtube-канале киевского клуба.

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По итогам 10-и туров Динамо расположилось на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины, отставание от лидирующего Шахтера составляет 10 очков. СК Чайка, в свою очередь, занимает восьмое место в турнирной таблице Группы А Второй лиги.

Напомним, сегодня состоится пресс-конференция Андрея Шевченко в преддверии матча Украина - Португалия. Сам поединок пройдет завтра, 14 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, СК Чайка, Динамо - Чайка.
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