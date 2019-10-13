Динамо - Чайка: видео онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Прямая видеотрансляция товарищеского матча Динамо - Чайка.

Во время паузы в клубном футболе, вызванной играми национальных команд, киевское Динамо проведет товарищеский матч против команды из Второй лиги СК "Чайка". Начало эфира в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча доступна на клубном Youtube-канале киевского клуба.

По итогам 10-и туров Динамо расположилось на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины, отставание от лидирующего Шахтера составляет 10 очков. СК Чайка, в свою очередь, занимает восьмое место в турнирной таблице Группы А Второй лиги.

Напомним, сегодня состоится пресс-конференция Андрея Шевченко в преддверии матча Украина - Португалия. Сам поединок пройдет завтра, 14 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка.