Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты
Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты

Легендарный форвард Реала назвал Рамоса символом сборной Испании

Легендарный форвард Реала назвал Рамоса символом сборной Испании
13:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский форвард Рауль Гонсалес поделился своим мнением о защитнике сборной Испании Серхио Рамосе.

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес поздравил Серхио Рамоса с рекордом по количеству матчей за испанскую национальную команду.

Вчера, 12 октября, Рамос провёл 168 встречу в составе «красной фурии». Защитник вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя вратаря «Порту» Икера Касильяса.

«Хочу поздравить Рамоса с тем, что он является символом „Реала“ и сборной Испании, а также сказать, чтобы он продолжал получать удовольствие от футбола и играл столько, сколько захочет. Пускай Серхио продолжает дарить радость болельщикам», — приводит слова Рауля Mundo Deportivo.

Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)

Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года. За это время он дважды стал чемпионом Европы и один раз — чемпионом мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Испании, Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Рауль Гонсалес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
04 Последний бой Александра Усика (Видео)
05 "Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь