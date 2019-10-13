МЮ готовит космическую сумму на покупку одноклубника Ярмоленко

Новости спорта:Английский хавбек лондонского Вест Хэма Деклан Райс может перебраться в Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед" собирается усилить опорную зону во время зимнего трансферного окна.

По информации Daily Mirror, интерес "дьяволов" привлек 20-летний хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс. Однако МЮ придется расстаться с солидной суммой, если они хотят подписать англичанина. Сообщается, что "молотобойцы" намерены выручить за Деклана 70 миллионов фунтов.

В этом сезоне Райс делает в среднем по 3.8 отборов и 2.3 перехвата за матч в АПЛ, с чем и близко не могут соперничать заметно сдавший Неманья Матич (2+0.3) или Скотт Мактоминей (2+1.5).

С приходом Оле Гуннара Сульшера МЮ покупал игроков исключительно с британским паспортом ­­– Харри Магуайра, Аарона Уан-Биссаку и Дэниела Джеймса (валлиец). Кроме того, клуб проявлял интерес к двум хавбекам сборной Англии – Джейдону Санчо и Джеймсу Меддисону.