Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020
Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020
Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты
Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты

МЮ готовит космическую сумму на покупку одноклубника Ярмоленко

МЮ готовит космическую сумму на покупку одноклубника Ярмоленко
14:49 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский хавбек лондонского Вест Хэма Деклан Райс может перебраться в Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед" собирается усилить опорную зону во время зимнего трансферного окна.

По информации Daily Mirror, интерес "дьяволов" привлек 20-летний хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс. Однако МЮ придется расстаться с солидной суммой, если они хотят подписать англичанина. Сообщается, что "молотобойцы" намерены выручить за Деклана 70 миллионов фунтов.

В этом сезоне Райс делает в среднем по 3.8 отборов и 2.3 перехвата за матч в АПЛ, с чем и близко не могут соперничать заметно сдавший Неманья Матич (2+0.3) или Скотт Мактоминей (2+1.5).

Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)

С приходом Оле Гуннара Сульшера МЮ покупал игроков исключительно с британским паспортом ­­– Харри Магуайра, Аарона Уан-Биссаку и Дэниела Джеймса (валлиец). Кроме того, клуб проявлял интерес к двум хавбекам сборной Англии – Джейдону Санчо и Джеймсу Меддисону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Деклан Райс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
04 Последний бой Александра Усика (Видео)
05 "Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь