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Легенда Ювентуса Буффон: Я люблю Конте

Легенда Ювентуса Буффон: Я люблю Конте
15:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый голкипер Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением об экс-наставнике Ювентуса Антонио Конте.

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о наставнике «Интера» Антонио Конте. Напомним, ранее болельщики «Ювентуса» создали петицию с требованием убрать звезду Конте с клубной аллеи славы из-за того, что специалист возглавил миланский клуб.

«Я люблю Конте, он был моим первым товарищем по команде, моим капитаном, моим тренером в „Ювентусе“ и сборной.

Я знаю его как хорошего человека и профессионала, поэтому никогда не позволю его в чём-то обвинять. Он обладает невероятным профессионализмом и честностью в отношениях с командой. Он способен преподавать футбол.

Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)

Конте не спит по ночам, если его команда играет не так, как он хочет. Я понимаю фанатов „Ювентуса“, но они должны помнить, что необходимо уважать такого человека, как Антонио, потому что он отдал себя „Ювентусу“ и добился отличных результатов. Его выбор можно долго обсуждать, но отдал „Ювентусу“ слишком много», — приводит слова Буффона Football Italia.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Антонио Конте, Футбол, Новости футбола.
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