Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020
Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке

Защитник Интера покинул расположение сборной Италии: названа причина

Защитник Интера покинул расположение сборной Италии: названа причина
16:07 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник миланского Интера Данило Д'Амброзио из-за повреждения не сможет продолжить свои выступления за сборную Италии.

Защитник "Интера" Данило Д'Амброзио покинет лагерь сборной Италии после полученной травмы. Футболист получил несколько болезненных ударов в поединке с командой Греции (2:0), который вывел итальянцев на чемпионат Европы 2020 года.

"У меня синяк на правом колене, но настоящая проблема в том, что я, похоже, сломал мизинец на левой ноге, - цитирует Д'Амброзио La Gazzetta dello Sport. - Мне нужно посоветоваться с медиками и пройти тесты, чтобы точно знать, что произошло".

Ожидается, что д'Амброзио и Федерико Кьеза пропустят матч сборной Италии с Лихтенштейном в ближайший вторник.

Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)

Напомним, что точные удары Жоржиньо и Бернардески во втором тайме принесли сборной Италии победу в матче отборочного турнира Евро-2020 против греков. Для "Скуадры Адзурры" это седьмая победа в европейской квалификации и национальный рекорд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Италии, ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Данило Д'Амброзио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
04 Последний бой Александра Усика (Видео)
05 "Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь