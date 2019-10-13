Защитник Интера покинул расположение сборной Италии: названа причина

Новости спорта:Защитник миланского Интера Данило Д'Амброзио из-за повреждения не сможет продолжить свои выступления за сборную Италии.

Защитник "Интера" Данило Д'Амброзио покинет лагерь сборной Италии после полученной травмы. Футболист получил несколько болезненных ударов в поединке с командой Греции (2:0), который вывел итальянцев на чемпионат Европы 2020 года.

"У меня синяк на правом колене, но настоящая проблема в том, что я, похоже, сломал мизинец на левой ноге, - цитирует Д'Амброзио La Gazzetta dello Sport. - Мне нужно посоветоваться с медиками и пройти тесты, чтобы точно знать, что произошло".

Ожидается, что д'Амброзио и Федерико Кьеза пропустят матч сборной Италии с Лихтенштейном в ближайший вторник.

Напомним, что точные удары Жоржиньо и Бернардески во втором тайме принесли сборной Италии победу в матче отборочного турнира Евро-2020 против греков. Для "Скуадры Адзурры" это седьмая победа в европейской квалификации и национальный рекорд.