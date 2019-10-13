Румменигге рассказал о судьбе Мюллера в Баварии

Новости спорта:Экс-хавбек сборной Германии Томас Мюллер скорее всего останется в мюнхенской Баварии.

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможной продаже Томаса Мюллера в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 30-летний немец лишь трижды вышел в стартовом составе мюнхенцев в Бундеслиге, уступив место в основе арендованному у "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Несмотря на это, Мюллер все еще доказывает свою полезность на поле – за 287 минут игрового времени в чемпионате Томас отметился 4 ассистами.

"Не могу представить себе нечто подобное. Отношения между Томасом и "Баварией" крайне крепки, он остается важной частью нашего клуба. Конечно, если бы Томасу пришлось постоянно сидеть на скамейке, это бы означало, что он не в той команде.

Мы, в общем-то, и хотели вызвать у него определенную реакцию, но ему нужно подходить к этой ситуации с полной серьезностью", – цитирует Руммениге Welt am Sonntag.

Напомним, Мюллер выступает за "Баварию" с 2008 года. На его счету 186 голов и 171 результативная передача в 495 матчах за клуб (0.72 результативных действия в среднем за игру).