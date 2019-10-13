Дом игрока сборной Испании ограбили

Новости спорта:Дом нападающего Сельты Яго Аспаса обчистили грабители.

Нападающий испанской "Сельты" Яго Аспас стал очередной жертвой грабителей. Не редкость, когда дома футболистов повергаются налетам воров в то время, когда они находятся в расположении клубов.

Испанская полиция пытается искать взаимосвязь между этими событиями, но пока безуспешно, сообщает местная пресса.

Ранее сообщалось, что воры пробрались в дом полузащитника мадридского "Реала" Каземиро, в то время пока он играл в мадридском дерби 28 сентября. Теперь же дом Аспаса в галисийском городе Моана подвергся нападению воров 10 октября в период между 8:30 и 23:30. В это время никого не было дома.

По информации Marca, у Аспаса похитили ценностей и различных предметов на сумму около 100 тысяч евро, включая ювелирные изделия, одежду, часы и деньги.