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"Нам далеко до них": наставник Интера признал силу Ювентуса

"Нам далеко до них": наставник Интера признал силу Ювентуса
22:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Антонио Конте поделился своим мнением о силе туринского Ювентуса.

Во время общения с журналистами на Festival dello Sport, который организовало влиятельное итальянское издание Gazzetta dello Sport, тренер Интера Антонио Конте поразмышлял о шансах своей команды сместить Ювентус с чемпионского трона.

"Мне кажется, что никому не запрещено мечтать, ни болельщикам, ни игрокам, ни тренерам, – цитирует Конте Gazzetta dello Sport. – Но при этом надо быть реалистами и уметь верно оценивать положение. Ювентус и Наполи, две ведущие команды на момент моего возвращения в Италию, создавались годами, а Интер только начинает свой путь".

"Не стоит себя обманывать, на данный момент Интеру пока далеко до Ювентуса. Но это вовсе не значит, что нынешний Интер не способен выиграть Серию А уже в нынешнем сезоне. Не стоит возводить для себя какие-то психологические барьеры. Надо ставить цели и упорно трудиться ради их достижения".

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После 7-го тура Ювентус, обыгравший Интер в очной дуэли, опережает своего конкурента на 1 очко.

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ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Антонио Конте, Футбол, Новости футбола.
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