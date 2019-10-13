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Сборная Аргентины уничтожила Эквадор в товарищеском матче

Сборная Аргентины уничтожила Эквадор в товарищеском матче
19:49 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Аргентины забила много голов Эквадору в товарищеском поединке.

Сборная Аргентины в хорошем настроении заканчивает свой европейский мини-сбор. После неплохого результата в матче с Германией, где "альбиселесте" удалось отыграться с 0:2, команда Скалони отгрузила шесть мячей в ворота Эквадора.

Товарищеский матч

Аргентина – Эквадор 6:1

Голы: Аларио 20, Эспиноза 27 (авт.), Паредес 32 (пен.), Пеццелья 66, Домингес 82, Окампос 86 – Менья 49

Аргентина: Марчесин – Фойт (Саравия 77), Пеццелья (Балерди 82), Каннеманн, Акунья – Де Поль, Паредес (Гвидо Родригес 46) – Николас Гонсалес (Варгас 70), Окампос – Аларио (Николас Домингес 57), Лаутаро Мартинес (Дибала 46)

Первый гол – это флешбэк с того самого матча против Германии. Снова навес Акуньи и отличный удар головой от Аларио. Далее голы залетали на любой вкус. Конечно, нужно сказать, что Эквадор выглядел совсем плохо, но такой результат и позитивный настрой не могут не радовать поклонников "альбиселесте".

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Напомним, что в этом матче, как и с Германией, не принимал участия Лионель Месси. Формально сыграл в двух играх Пауло Дибала, но его тоже как будто не было. Никак не удается форварду "Ювентуса" показать себя в национальной команде. Тот же Окампос сегодня забил за Аргентину свой второй гол во втором матче. У Дибалы тоже два гола – но и 28 сыгранных поединков.

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