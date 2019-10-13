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Зинченко - о матче Украины против Португалии

Зинченко - о матче Украины против Португалии
19:52 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал предстоящий поединок сборной Украины против Португалии.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко накануне матча отборочного цикла Евро-2020 против Португалии поведал о готовности команды.

«Все понимают важность игры. Не вижу никаких препятствий чтобы показать тот футбол, к которому стремимся. Играем дома, будет полный стадион и мы сделаем все возможное, чтобы обрадовать наших болельщиков.

Пари с Бернарду Силвой? Это очень глупый вопрос, кто постоянно побеждал. Я его постоянно предупреждал в последний месяц, что будь осторожен, я расскажу всем, как ты неуважительно отзываешься о нашей стране, чтобы, когда ты получал мяч, тебя освистывали.

Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020

Андрея Николаевича тоже в каждом аэропорту больше 100 человек встречает, как и Роналду. Нет нужды рассказывать, какой он футболист. У всей страны завтра большой праздник – игра против действующего чемпиона Европы. И для каждого из нас большая честь сыграть против такой команды и такого футболиста», - сказал Зинченко.

Завтра, 14 октября, Украина в Киеве на НСК Олимпийский примет сборную Португалии. Для выхода в финальную часть первенства Европы «сине-желтым» нужно не проиграть. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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Андрей Шевченко, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко, Украина — Португалия.
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