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"И экс-украинец не помог": Казахстан уступил Бельгии (Видео)

"И экс-украинец не помог": Казахстан уступил Бельгии (Видео)
22:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:

В матче 8-го тура отбора на Чемпионат Европы Бельгия на выезде не испытала проблем в матче против Казахстана. 

Ворота экс-украинца Дмитрия Непогодова поразили форвард Челси Миши Батшуайи и защитник ПСЖ Томас Менье.

Казахстан – Бельгия 0:2

Голы: Батшуайи, 21, Менье, 53

Казахстан: Непогодов, Абикен, Бейсебеков, Шомко, Суюмбаев (Вороговский, 61), Марочкин, Жуков (Жангылышбай, 84), Малый, Исламхан, Керымжанов, Федин (Перцух, 71)

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Мехеле, 90), Менье, Витцель, Прат, Э. Азар, Т. Азар, Батшуайи (Бентеке, 78), Мертенс (Феррейра Карраско, 78)

Предупреждения: Батшуайи, Жуков, Малый, Витцель, Бейсебеков, Абикен.

Для дружины Роберто Мартинеса эта победа стала восьмой из восьми возможных. Игра полностью проходила под их контролем, хозяева лишь раз пробили в створ ворот Тибо Куртуа.

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В следующей игре, 16 октября, Бельгия сыграет на выезде со сборной России. Победа в Москве позволит подопечным Роберто Мартинеса досрочно занят первое место в группе I.

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Евро-2020, Сборная Бельгии, Новости спорта, Миши Батшуайи, Томас Менье.
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