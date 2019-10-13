"И экс-украинец не помог": Казахстан уступил Бельгии (Видео)

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В матче 8-го тура отбора на Чемпионат Европы Бельгия на выезде не испытала проблем в матче против Казахстана.

Ворота экс-украинца Дмитрия Непогодова поразили форвард Челси Миши Батшуайи и защитник ПСЖ Томас Менье.

Казахстан – Бельгия 0:2

Голы: Батшуайи, 21, Менье, 53

Казахстан: Непогодов, Абикен, Бейсебеков, Шомко, Суюмбаев (Вороговский, 61), Марочкин, Жуков (Жангылышбай, 84), Малый, Исламхан, Керымжанов, Федин (Перцух, 71)

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Мехеле, 90), Менье, Витцель, Прат, Э. Азар, Т. Азар, Батшуайи (Бентеке, 78), Мертенс (Феррейра Карраско, 78)

Предупреждения: Батшуайи, Жуков, Малый, Витцель, Бейсебеков, Абикен.

Для дружины Роберто Мартинеса эта победа стала восьмой из восьми возможных. Игра полностью проходила под их контролем, хозяева лишь раз пробили в створ ворот Тибо Куртуа.

В следующей игре, 16 октября, Бельгия сыграет на выезде со сборной России. Победа в Москве позволит подопечным Роберто Мартинеса досрочно занят первое место в группе I.