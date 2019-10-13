Известный украинский тренер: Украина явный фаворит в матче с Португалией

Новости спорта:Леонид Буряк дал свой прогноз на матч Украина - Португалия

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча с Португалией.

«При всем уважении к Португалии, наша сборная играет сейчас достаточно хорошо, матч домашний, поэтому, я считаю, что сборная Украины – фаворит в этом противостоянии. Можно говорить о чем угодно, но нас интересует нынешнее состояние команды соперника.

Я много раз играл против Португалии и знаю, что такое «португальский футбол». Да, с ними играть сложно, но если взять последние матчи, то они выглядят не совсем убедительно. Это команда со своими звездами.

Наша сборная сейчас выглядит довольно прилично – сбалансированный состав. Как бы там ни было, нужно ставить точку. Проделано большое дело, но все оценивать по последней игре. Многие вещи можно проанализировать и посмотреть на фоне такого соперника, как выглядит наша команда.

Это важное противостояние, которое, наверное, определит первое место в группе», – сказал Буряк.