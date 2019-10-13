Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020
Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке

Известный украинский тренер: Украина явный фаворит в матче с Португалией

Известный украинский тренер: Украина явный фаворит в матче с Португалией
22:35 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Леонид Буряк дал свой прогноз на матч Украина - Португалия

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча с Португалией.

«При всем уважении к Португалии, наша сборная играет сейчас достаточно хорошо, матч домашний, поэтому, я считаю, что сборная Украины – фаворит в этом противостоянии. Можно говорить о чем угодно, но нас интересует нынешнее состояние команды соперника.

Я много раз играл против Португалии и знаю, что такое «португальский футбол». Да, с ними играть сложно, но если взять последние матчи, то они выглядят не совсем убедительно. Это команда со своими звездами.

Непогодов не спас Казахстан от поражения против Бельгии

Наша сборная сейчас выглядит довольно прилично – сбалансированный состав. Как бы там ни было, нужно ставить точку. Проделано большое дело, но все оценивать по последней игре. Многие вещи можно проанализировать и посмотреть на фоне такого соперника, как выглядит наша команда.

Это важное противостояние, которое, наверное, определит первое место в группе», – сказал Буряк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Новости спорта, Леонид Буряк, Новости футбола, Украина — Португалия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
04 Последний бой Александра Усика (Видео)
05 Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь