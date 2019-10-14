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Бэйл сравнял счет в матче Уэльс - Хорватия (Видео голов)

Бэйл сравнял счет в матче Уэльс - Хорватия (Видео голов)
07:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Представляем вашему вниманию видеообзор игры отбора на Евро-2020.

Хорватия на выезде не сумела обыграть Уэльс. "Клетчатые" забили быстрый гол усилиями Влашича, однако на 45-й минуте свое веское слово сказал лидер "драконов" Гарет Бэйл – 1:1.

Следующий матч Хорватия проведет против Словакии 16 ноября, а Уэльс встретится еще с Азербайджаном в этот день и с Венгрией 19 ноября.

Уэльс – Хорватия 1:1

Голы: Бэйл, 45 – Влашич, 9

Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Моррелл, 50), Родон, Локьер, Робертс, Уильямс (Уилсон, 68), Джеймс, Бэйл, Аллен, Дэвис, Мур (Робертс, 86)

Хорватия: Ливакович, Едвай, Баришич, Ловрен, Вида, Брекало, Перишич, Ковачич (Ракитич, 46), Влашич, Модрич (Бадель, 90), Петкович (Ребич, 64)

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Предупреждения: Вида, Ловрен, Петкович, Мур, Ракитич, Аллен, Модрич, Джеймс.

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Евро, Сборная Хорватии, Сборная Уэльса, Евро-2020, Уэльс - Хорватия.
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