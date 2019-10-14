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Португалия - фаворит в матче против Украины

Португалия - фаворит в матче против Украины
08:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Португалия.

В понедельник, 14 октября, на киевском НСК "Олимпийский" национальная сборная Украины проведет матч отбора Евро-2020 против действующих чемпионов континента португальцев.

Букмекеры в этом противостоянии считают фаворитами гостей с Пиренеев.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill выигрыш команды Андрея Шевченко оценивает коэффициентом 3,5, ничью - 3,2, победу Португалии - 2,15. 

Кратко вспомним историю футбольных матчей между Украиной и Португалией. Здесь пока паритет. Впервые национальные сборные двух стран сыграли между собой в 1996 году во время отбора на чемпионат мира-1998. Тогда украинцы и португальцы обменялись двумя домашними победами. В Киеве наша команда на "Олимпийском" выиграла со счетом 2:1, а в Порту уступила - 0:1. И, наконец, В марте 2019-го наша команда в квалификации Евро-2020 увезла ничью с лиссабонского стадиона "Да Луж" - 0:0.

Турнирное положение в отборочной группе В перед игрой: Украина - 16 очков (после 6-ти игр), Португалия - 11 (5), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6). Запас в очках перед последними встречами с португальцами и сербами практически обеспечивает Украине выход в финальную стадию Евро-2020. Однако есть ньюансы. Кроме того, нашей сборной есть смысл побороться за первое место в группе, дающее преимущество при жеребьевке финальной стадии Евро-2020.

Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем

На матч Украина - Португалия УЕФА назначил судейскую бригаду из Англии во главе с опытным 40-летним арбитром Энтони Тейлором. На линиях ему будут помогать Гарри Бесуик и Адам Нунн. В качестве четвертого рефери выступит Крейг Поусон.

В прямой трансляции встречу 14 октября покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало матча - в 21.45.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, НСК Олимпийский.
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