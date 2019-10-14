Две звезды Реала получили травмы в матче сборных

Новости спорта:Бэйл и Модрич получили травмы в своих сборных.

Полузащитники Реала Лука Модрич и Гарет Бэйл получили повреждения в матче отбора на Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1).

В концовке встречи Модрич жестко сыграл против игрока валлийцев Харри Уилсона, ии-за чего тот был вынужден покинуть поле. При этом сам хорват также получил повреждение в игровом эпизоде, поэтому был заменен на 90-й минуте матча.

В свою очередь Бэйл завершал игру, прихрамывая. Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не мог его заменить, так как лимит замен был исчерпан.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Испании Бэйл провел шесть матчей, забив 2 гола и отдав две результативные передачи. У Модрича один гол и один ассисит в четырех поединках.

Сборная Хорватии лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 14 очков в семи матчах. Уэльс с 8 баллами идет на предпоследнем, четвертом месте.