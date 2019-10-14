Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке

Две звезды Реала получили травмы в матче сборных

Смотрите фото (3)
Две звезды Реала получили травмы в матче сборных
09:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бэйл и Модрич получили травмы в своих сборных.

Полузащитники Реала Лука Модрич и Гарет Бэйл получили повреждения в матче отбора на Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1).

В концовке встречи Модрич жестко сыграл против игрока валлийцев Харри Уилсона, ии-за чего тот был вынужден покинуть поле. При этом сам хорват также получил повреждение в игровом эпизоде, поэтому был заменен на 90-й минуте матча.

В свою очередь Бэйл завершал игру, прихрамывая. Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не мог его заменить, так как лимит замен был исчерпан.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Испании Бэйл провел шесть матчей, забив 2 гола и отдав две результативные передачи. У Модрича один гол и один ассисит в четырех поединках.

Бэйл сравнял счет в матче Уэльс - Хорватия (Видео голов)

Сборная Хорватии лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 14 очков в семи матчах. Уэльс с 8 баллами идет на предпоследнем, четвертом месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Лука Модрич, Гарет Бэйл, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
02 Уизерспун рассказал, что хотел сделать в бою с Усиком
03 В лагере главного конкурента сборной Украины случился серьезный конфликт
04 Боксер из андеркарда Усика находится в крайне критическом состоянии
05 Ужасная травма вратаря сборной Нигерии в игре с Бразилией (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь