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Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия

Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
09:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Матч Украина - Португалия покажут на ТВ в Украине в прямом эфире.

Сегодня, 14 октября, состоится центральный матч отборочного этапа чемпионата Европы-2020 в группе B Украина - Португалия. В Киеве на НСК "Олимпийский" подопечные Андрея Шевченко выйдут на поле с действующими чемпионами Европы, которые нацелены только на победу. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины весьма удачно проходит квалификацию на Евро-2020. На данный момент Желт0-синие лидируют в квинтете, опережая ближайшую команду - Португалию на 5 очков. Однако, у подопечных Фернанду Сантуша есть игра в запасе. Стоит отметить, что сегодня украинцы имеют все шансы досрочно обеспечить себе выход в финальную часть Евро-2020. Для этого национальной команде достаточно не проиграть португальцам.

Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем

Турнирное положение команд:

В прямом эфире в Украине матч Украина - Португалия покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет  текстовую онлайн-трансляцию встречу, в которой будут доступны видео лучших моментов поединка.

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