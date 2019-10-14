Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия

Новости спорта:Матч Украина - Португалия покажут на ТВ в Украине в прямом эфире.

Сегодня, 14 октября, состоится центральный матч отборочного этапа чемпионата Европы-2020 в группе B Украина - Португалия. В Киеве на НСК "Олимпийский" подопечные Андрея Шевченко выйдут на поле с действующими чемпионами Европы, которые нацелены только на победу. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины весьма удачно проходит квалификацию на Евро-2020. На данный момент Желт0-синие лидируют в квинтете, опережая ближайшую команду - Португалию на 5 очков. Однако, у подопечных Фернанду Сантуша есть игра в запасе. Стоит отметить, что сегодня украинцы имеют все шансы досрочно обеспечить себе выход в финальную часть Евро-2020. Для этого национальной команде достаточно не проиграть португальцам.

Турнирное положение команд:

В прямом эфире в Украине матч Украина - Португалия покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречу, в которой будут доступны видео лучших моментов поединка.