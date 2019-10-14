Зимой Барселона избавится от игрока основы за 40 миллионов евро

Новости спорта:Хорватский полузащитник Барселоны решил покинуть клуб.

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич планирует покинуть каталонский клуб в январе, сообщает Diario Gol. Основными претендентами на Ракитича считаются «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

Слухи об уходе Ракитича из «Барселоны» ходят уже давно. Клуб отказался предлагать ему новый контракт, а в последнее время главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде не рассматривает его в качестве игрока стартового состава.

В текущем сезоне он вышел в стартовом составе лишь в одном из 10 матчей. Предполагается, что «Барселона» отпустит футболиста за €40 млн. Текущий контракт хорватского полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

«Манчестер Юнайтед» планирует укрепить состав во время зимнего трансферного окна. По данным источника, Ракитич является одной из главных трансферных целей английского клуба.