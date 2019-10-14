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Денисов: Шевченко создал ту команду, которую за столько лет наших разочарований мы заслужили

Денисов: Шевченко создал ту команду, которую за столько лет наших разочарований мы заслужили
11:43 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: footballua.tv

Новости спорта:Александр Денисов прокомментировал грядущий матч Украина - Португалия.

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов прокомментировал выступления подопечных Андрея Шевченко. Напомним, онлайн-трансляция матча Украина - Португалия будет доступна у нас на сайте.

"ЕВРО-2020 ещё ближе и мы очень осторожно думаем об этом и не говорим вслух. Но при этом верим, что у сборной все получится. Никогда ещё сборная Украины не радовала нас одновременно и качеством игры, и результатом. Бывал результат, но игра вгоняла в сон. Были куражистые матчи, но влетали, теряя важнейшие очки, но не с теми соперниками. Сейчас это тот баланс, который позволяет со всей уверенностью сказать, что Андрей Шевченко создал ту команду, которую за столько лет наших разочарований мы заслужили. И этой команде предстоит важнейший из всех экзаменов на пути к ЕВРО."

Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия

Матч с португальцами состоится 14 октября в 21:45. 

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