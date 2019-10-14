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Эксперт рассказал, как Украине добиться результата в матче с Португалией

Эксперт рассказал, как Украине добиться результата в матче с Португалией
11:50 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: footballua.tv

Новости спорта:Эксперт программы Великий футбол Михаил Метревели прокомментировал победу сборной Украины над командой Литвы в матче отбора ЕВРО-2020.

Кроме этого, Михаил поделился ожиданиями от грядущего матча «сине-желтых» в рамках квалификации против Португалии.

"Сборная Украины показала хорошую игру в матче с Литвой. Наша сборная все время модернизирует свою игру, находит в ней слабые стороны. Я вижу, что это процесс безостановочный и наша сборная здорово работает.

Мы понимаем, что Португалия – это команда топ-уровня. В той же игре с Люксембургом без особых проблем одолели соперника. И опять-таки, на манеже все те же: и Бернарду, и Криштиану, который на очень приличном уровне проводит все игры.

На мой взгляд, в этой игре можно использовать два опорных полузащитника и треугольник. То есть, Малиновский повыше, а Степаненко и Зинченко ниже, чтобы перекрывать свободные зоны, которые португальцы очень умело используют", – сказал Михаил Метревели.

Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия

Напомним, поединок между Украиной и Португалией состоится сегодня, 14 октября. Место проведения – столичный НСК Олимпийский. Начало – в 21:45.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Украина — Португалия, Михаил Метревели.
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