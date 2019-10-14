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Вернидуб может возобновить тренерскую карьеру в Польше

Вернидуб может возобновить тренерскую карьеру в Польше
12:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинец один из кандидатов на данный пост.

Находящийся без работы экс-тренер луганской Зари Юрий Вернидуб может возглавить варшавскую Легию, сообщает Standartnews.com.

Однако, по информации издания, все же главный кандидат на данный пост — болгарин Станимир Стойлов. Также одним из претендентов является ранее уволенный из Спартака Олег Кононов.

Тренеры хотят получать зарплату в 1 миллион евро в год, из-за чего переговоры могут не быть успешными, так как столичный клуб не планирует осуществлять подобные расходы. Ранее Юрий Вернидуб сообщал, что у него есть предложения о работе тренером и он может вновь приступить с зимы.

Под руководством Вернидуба Заря впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины (в сезоне-2016/17), а в течение последних пяти сезонов луганчане стабильно финишировали в верхней пятерке, благодаря чему участвовали в Лиге Европы.

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На данный момент Легия находится на 9-м месте турнирной таблицы чемпионата Польши.

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Все по теме:

Польша, ФК Заря, ФК Легия, Юрий Вернидуб.
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