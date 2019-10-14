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Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
14:04 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Франции в 8-м туре отбора на Евро-2020 встретится со сборной Турции.

Сегодня, 14 октября, сборная Турции сыграет поединок квалификации чемпионата Европы 2020 против национальной сборной Франции. Игра пройдет в Париже. 

Франция - Турция

Стадион: "Стад де Франс", Париж. Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Начало матча - 21:45.

Сборная Франции попытается взять реванш у Турции за фиаско в поединке 3-го тура, который проходил в Коньи и закончился победой турков со счетом 2:0. Франция и Турция - лидеры группы Н, у обеих команд по 18 очков в активе. По сути в этом матче решится, кто будет лидером этой группы, так как сомнений в том, что и турки и французы выйдут на Евро практически уже нет.

Все желающие могут посмотреть противостояние турецкой и французской национальных сборных в прямом эфире на телеканале Футбол 2. 

Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия

Кроме того, следить за ходом встречи можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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Сборная Франции, Футбол, Сборная Турции, Евро-2020, Новости футбола, Чемпионат Европы-2020, Отбор Евро-2020, Франция - Турция.
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