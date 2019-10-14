Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

Новости спорта:Сборная Франции в 8-м туре отбора на Евро-2020 встретится со сборной Турции.

Сегодня, 14 октября, сборная Турции сыграет поединок квалификации чемпионата Европы 2020 против национальной сборной Франции. Игра пройдет в Париже.

Франция - Турция

Стадион: "Стад де Франс", Париж. Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Начало матча - 21:45.

Сборная Франции попытается взять реванш у Турции за фиаско в поединке 3-го тура, который проходил в Коньи и закончился победой турков со счетом 2:0. Франция и Турция - лидеры группы Н, у обеих команд по 18 очков в активе. По сути в этом матче решится, кто будет лидером этой группы, так как сомнений в том, что и турки и французы выйдут на Евро практически уже нет.

Все желающие могут посмотреть противостояние турецкой и французской национальных сборных в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Кроме того, следить за ходом встречи можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.