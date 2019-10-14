Моутинью о матче с Украиной: Наша цель - выйти на Евро-2020 с первого места

Новости спорта:Португальский хавбек Жоау Моутинью надеется на успех в матче со сборной Украины.

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020, в котором его команды сыграет в гостях против сборной Украины.

Победитель данной встречи определит судьбу первого места в группе B, поэтому для каждой команды этот матч несет принципиальный характер.

"Мы хорошо сыграли с Люксембургом (3:0). Нам удалось взять игру под свой контроль. Мы создавали моменты, смогли забить несколько голов и в конечном итоге победили.

К матчу с Украиной подходим с уверенностью. Наша цель - это выйти на Евро-2020 с первого места в группе и собираемся это сделать", – приводит слова Моутинью пресс-служба Федерации футбола Португалии.