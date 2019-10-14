Галатасарай выплатил Динамо "бонусы" за трансфер Беланда

Новости спорта:Галатасарай вынужден был заплатить киевлянам 500 тысяч евро в качестве бонусов.

Киевское Динамо получило дополнительные 500 тысяч евро от Галатасарая за переход полузащитника Юнеса Беланда, который состоялся летом 2017 года. Об этом сообщает SabahSpor.

Данную выплату "бело-синие" получили в качестве бонусов за количество сыгранных матчей 29-летнего марокканца в футболке турецкого клуба.

По условиям одного из пунктов трансфера, Динамо должно было получить 500 тысяч евро, если Беланда сыграет за Галатасарай больше 75 матчей. Сейчас на счету экс-хавбека киевлян уже 77 поединков в стане "желто-красных".

Стоит отметить, что летом 2017 года Беланда перешел из Динамо в Галатасарай за 8 миллионов евро. Учитывая бонусы, столичный клуб заработал на трансфере марокканского футболиста 9,75 миллионов евро.