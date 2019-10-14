СМИ назвали имя нового наставника Лиона

Новости спорта:Французский специалист Руди Гарсия в ближайшее время должен заключить контракт с "ткачами".

Бывший наставник Ромы и Марселя Руди Гарсия в ближайшее время должен занять пост главного тренера Лиона. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, руководство "ткачей" ведет переговоры с французским специалистом, с которым планируют заключить контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что главными кандидатами на эту должность назывались такие тренеры, как Жозе Моуринью, Арсен Венгер и Лоран Блан, однако договориться с именитыми специалистами не получилось по разным причинам.

Напомним, в начале октября Лион отправил Силвиньо в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. После девяти туров чемпионата Франции "ткачи" занимают всего 14-ю позицию в турнирной таблице.