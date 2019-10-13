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Буффон назвал причину ухода из Ювентуса в ПСЖ

Буффон назвал причину ухода из Ювентуса в ПСЖ
20:17 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон прокомментировал свой переход в ПСЖ.

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал почему ушел из туринского клуб в "ПСЖ" летом 2018 года.

"Я чувствовал, что мне нужен этот парижский опыт, что мне нужно выйти из зоны комфорта. Не было никаких гарантий, что все пройдет успешно, но в итоге я стал более совершенной личностью.

Хочу поблагодарить "ПСЖ" за представленную возможность. Без этого я бы, вероятно, завершил карьеру в прошлом году. Я поговорил с президентом "Ювентуса" Аньелли об этом, и он сказал, что переезд в Париж произведет на меня положительный эффект.Впрочем, в какой-то момент я ощутил зов семьи и родины. Проводить дома два уикенда в месяц – этого недостаточно для меня. Я решил вернуться в Турин.

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Но это была не единственная причина. Я словно замыкаю круг в компании давно знакомых партнеров, пусть даже и в менее важной роли, чем прежде. Но я все же доволен тем, что могу видеть перед собой товарищей, и тем, что они видят, что я в таком возрасте все еще стою между двумя штангами позади них. Это придает мне сил. Я горжусь тем, что "Юве" позвал меня обратно в 41 год.

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Я рос в семье спортсменов, поэтому я рано уяснил важность постоянного развития и необходимости оставаться голодным до побед. Не думаю, что уже полностью отдал себя футболу, выложился на 100%. Возможно, для того, чтобы завершить карьеру, не хватает еще около 15%", – рассказал Джанлуиджи Буффон.

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Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола.
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