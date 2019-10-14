Костюк пробилась в основную сетку турнира в Люксембурге

Новости спорта:Марта Костюк успешно прошла квалификацию и вышла в основной раунд турнира в Люксембурге.

В финальном раунде квалификации 17-летняя украинка должна была встретиться с четвёртой сеяной швейцаркой Штефани Фёгеле, однако соперница не вышла на корт.

Причина такого решения пока неизвестна.

Для Костюк это будет третье выступление в основе турнира WTA: в мае киевлянка прошла квалификацию на турнире WTA Premier Mandatory в Мадриде, где уступила в первом круге, и дошла до четвертьфинала в Страсбурге.

В первом круге Марта может сыграть с: лидером посева Элис Мертенс, третьей сеяной Еленой Рыбакиной, четвёртой ракеткой турнира Элисон ван Эйтванк, Лаурой Зигемунд или Тамарой Корпач.