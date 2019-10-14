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Костюк пробилась в основную сетку турнира в Люксембурге

Костюк пробилась в основную сетку турнира в Люксембурге
14:55 Сегодня Телеграф БТУ Фото: БТУ

Новости спорта:Марта Костюк успешно прошла квалификацию и вышла в основной раунд турнира в Люксембурге.

В финальном раунде квалификации 17-летняя украинка должна была встретиться с четвёртой сеяной швейцаркой Штефани Фёгеле, однако соперница не вышла на корт.

Причина такого решения пока неизвестна.

Для Костюк это будет третье выступление в основе турнира WTA: в мае киевлянка прошла квалификацию на турнире WTA Premier Mandatory в Мадриде, где уступила в первом круге, и дошла до четвертьфинала в Страсбурге.

Официально: Свитолина примет участие в Итоговом турнире

В первом круге Марта может сыграть с: лидером посева Элис Мертенс, третьей сеяной Еленой Рыбакиной, четвёртой ракеткой турнира Элисон ван Эйтванк, Лаурой Зигемунд или Тамарой Корпач.

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WTA, Новости спорта, Новости тенниса, Марта Костюк.
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