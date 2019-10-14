Официально: Свитолина выступит на Итоговом турнире WTA

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась на Итоговый турнир в Шэньчжэне.

На официальном сайте WTA появилась информация о том, что Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.

Украинка стала седьмой из восьми участниц. Напомним, путевки на Итоговый чемпионат сезона уже получили Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова.

Свитолина в прошлом году стала победительницей этого турнира - самая большая ее победа в карьере.

Свитолина: "Я в большом восторге, что прошла квалификацию на свой третий WTA Finals, и я с нетерпением жду своей первой поездки в Шэньчжэнь".

Напомним, что Итоговый турнир WTA в этом году перебрался из Сиднея в Шэньчжэнь и состоится 27 октября - 3 ноября.