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Определились финалисты престижного турнира в Шанхае

Определились финалисты престижного турнира в Шанхае
16:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представитель Германии Александр Зверев пробился в финал престижного турнира в Шанхае.

Немецкий теннисист Александр Зверев (5) стал вторым финалистом престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл 11-го сеяного из Италии Маттео Берреттини — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Зверев отличился 11 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками. На счету Берреттини 2 подачи навылет. Итальянец не имел шансов взять подачу соперника.

За главный трофей соревнований немецкий теннисист поспорит с первой ракеткой России Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса. Ранее теннисисты играли друг с другом четырежды – во всех случаях побеждал Зверев.

Медведев в трудном поединке одолел Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В

прошлогоднем финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

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Теннис, Новости тенниса, Александр Зверев, Маттео Берреттини.
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