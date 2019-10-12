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Медведев в трудном поединке одолел Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Медведев в трудном поединке одолел Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
15:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представитель Греции Стефанос Циципас не смог выйти в финал турнира в Шанхае, уступив россиянину Даниилу Медведеву.

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев (3) одержал победу в полуфинальном матче соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса —(6) 7:6 (7:5), 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету Медведева 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. У Циципаса — 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из пяти.

За главный трофей соревнований Медведев поспорит с победителем пары Александр Зверев (Германия, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 11).

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Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В прошлогоднем финале он переиграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.

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Теннис, Новости тенниса, Даниил Медведев, Стефанос Циципас.
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