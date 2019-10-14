Известный певец хотел умереть, когда его любимый клуб уступил Манчестер Сити

Новости спорта:Элтон Джон очень тяжело перенес крупное поражение Уотфорда от Ман Сити.

Известный певец Элтон Джон рассказал, что с детства болеет за «Уотфорд».

Мой папа взял меня на матч «Уотфорда», потому что они были нашей местной командой. Мне было шесть или семь лет. Я влюбился в футбол и команду.

Ты не можешь отвернуться от своей любимой команды, она у тебя в крови, даже если плохо играет.

Конечно, здорово, когда твой клуб играет хорошо. Но когда «Уотфорд» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:8, то я хотел заползти в нору и умереть. Нельзя начать поддерживать другую команду. «Уотфорд» – моя команда, и я рад этому.