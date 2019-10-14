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Леоненко назвал главную проблему Украины перед игрой с Португалией

Леоненко назвал главную проблему Украины перед игрой с Португалией
15:40 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист киевского Динамо Виктор Леоненко поделился своим мнением о предстоящем поединке сборной Украины против Португалии.

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу сборной Украины над командой Литвы в матче квалификационного раунда ЕВРО-2020. Кроме этого, экс-игрок "Динамо" поделился своими ожиданиями от матча с португальцами.

"В Харькове игроки все контролировали. Все, наверное, ждали, когда гол будет. После того, как забили, стало еще легче, а затем и вовсе выдохнули, когда забили второй".

"У нас всегда проблема со вторым матчем. Ладно бы, позавчера играли с португальцами, а завтра с Литвой. Слава Богу, нет вопросов по Миколенко и Соболю. Другое дело – какая у нас будет модель игры? Атакующая, контратакующая или же просто будем контролировать мяч? Надеюсь, что на Португалию придет полный стадион. Но тут страх только один – сама вторая игра".

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Сборная Украины сыграет поединок против сборной Португалии сегодня, 14 октября. Поединок пройдет в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция этого противостояния будет доступна на сайте Телеграф Спорт.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Виктор Леоненко, Чемпионат Европы-2020, Украина — Португалия, Отбор Евро-2020.
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