Леоненко назвал главную проблему Украины перед игрой с Португалией

Новости спорта:Бывший футболист киевского Динамо Виктор Леоненко поделился своим мнением о предстоящем поединке сборной Украины против Португалии.

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу сборной Украины над командой Литвы в матче квалификационного раунда ЕВРО-2020. Кроме этого, экс-игрок "Динамо" поделился своими ожиданиями от матча с португальцами.

"В Харькове игроки все контролировали. Все, наверное, ждали, когда гол будет. После того, как забили, стало еще легче, а затем и вовсе выдохнули, когда забили второй".

"У нас всегда проблема со вторым матчем. Ладно бы, позавчера играли с португальцами, а завтра с Литвой. Слава Богу, нет вопросов по Миколенко и Соболю. Другое дело – какая у нас будет модель игры? Атакующая, контратакующая или же просто будем контролировать мяч? Надеюсь, что на Португалию придет полный стадион. Но тут страх только один – сама вторая игра".

Сборная Украины сыграет поединок против сборной Португалии сегодня, 14 октября. Поединок пройдет в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция этого противостояния будет доступна на сайте Телеграф Спорт.