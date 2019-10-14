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Капитан сборной Нидерландов: Мы все хотим поехать на Евро-2020

Капитан сборной Нидерландов: Мы все хотим поехать на Евро-2020
16:43 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал поединок Нидерландов против сборной Беларуси.

Капитан сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился мнением о победном гостевом матче квалификации ЧЕ-2020 против команды Беларуси (2:1).

"Во втором тайме мы сыграли нехорошо, и это еще мягко выражаясь. Мы обязаны были взять три очка — и мы это сделали. Но мы также должны встать перед зеркалом и честно признать: это было недостаточно хорошо.

Полузащитники слишком часто теряли мяч, что позволяло белорусам контратаковать. Мы не смогли сыграть компактно, временами отсутствовало взаимопонимание между линиями, хотя то же можно сказать и о соперниках. Но опять же, если взглянуть на второй тайм, мы должны были действовать лучше.

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Мы близки к проходу на чемпионат Европы, и это главное на данный момент. Мы все хотим поехать на Евро-2020, этого жаждут все Нидерланды, включая нас, игроков. Теперь мы очень близки, надеюсь, сможем закончить все в следующем месяце".

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Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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