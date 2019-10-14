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"Хотелось умереть": Элтон Джон - о матче Уотфорда против Ман Сити

"Хотелось умереть": Элтон Джон - о матче Уотфорда против Ман Сити
16:47 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный певец Элтон Джон прокомментировал поражение Уотфорда против Манчестер Сити.

Известный поп-рок-певец Элтон Джон признался ESPN, что продолжает поддерживать клуб, хотя поражение со счетом 8:0 от "Манчестер Сити" было неприятным опытом.

"Мой отец взял меня на матч "Уотфорда", так как они были нашей местной командой. Тогда мне было 6-7 лет. Я сразу влюбился в футбол и команду. Нельзя отворачиваться от коллектива, даже если она плохо играет.

Конечно, классно, если клуб добивается успехов. Недавно "Уотфорд" проиграл 8:0 "Манчестер Сити" на выезде… Я хотел залезть в нору и умереть!"

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"Тем не менее, нельзя начинать болеть за другую команду. "Уотфорд" – мой клуб, я рад этому. Я никогда не думал, что стану владельцем или директором клуба. Но "шершни" спасли меня. Работа с командой позволила мне сохранить связь с тем местом, откуда я родом. Я всегда им благодарен, кроме этого поражения".

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Элтон Джон, ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Уотфорд, Новости футбола.
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