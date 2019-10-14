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Хавбек сборной Нидерландов рассказал о важности победы над Беларусией

Хавбек сборной Нидерландов рассказал о важности победы над Беларусией
16:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум прокомментировал победу над сборной Беларуси.

Подопечные Рональда Кумана в рамках поединка отбора к ЕВРО-2020 обыграли Беларусь. Жоржиньо Вейналдум считает, что команда приблизилась к выходу на основную часть турнира.

"Было очень больно пропускать последний чемпионат мира и чемпионат Европы. Когда мы уезжали в отпуск прошлым летом, мне все время приходило в голову, что мы должны были быть там. Вот почему эта победа так хороша.

Конечно, мы не до конца уверены в месте на турнире, но мы, безусловно, сделали гигантский шаг", — приводит слова Вейналдума Sky Sports.

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Впрочем, полузащитник сборной Нидерландов предостерегает от какой-либо расслабленности, которая в будущем может дорого обойтись команде.

"Во втором тайме мы подумали, что победа дастся нам слишком просто. Если мы будем так же играть против лучших команд на чемпионате Европы, это может быть фатальной ошибкой".

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Все по теме:

Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Жоржиньо Вейналдум.
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