Экс-игрок Реала: Моуриньо не отпустил меня в Милан, Челси и Ман Сити

Новости спорта:Испанский форвард Педро Леон поделился рассказал, как в свое время португалец Жозе Моуриньо не отпустил его в европейский топ-клуб.

Испанский нападающий Эйбара Педро Леон вспомнил свои выступления за мадридский Реал, а также рассказал об интересе к своей персоне со стороны европейских грандов.

"В тот сезон в Реале журналисты всегда спрашивали меня о Моуриньо. Я отвечал, что не хочу говорить о нем, а на следующий день в газетах выходили статьи, в которых я якобы критикую его.

У меня были предложения от Манчестер Сити, Челси и Милана. Некоторые клубы хотели подписать меня зимой, но Моуриньо не позволил мне уйти", – цитирует 32-летнего форварда AS.

Напомним, Педро Леон принадлежал мадридскому Реалу с 2010-го по 2013-й год. Он отправлялся в аренду в Хетафе и в сумме сыграл за "Королевский клуб" лишь 6 матчей.