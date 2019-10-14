Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика

Легенда Арсенала: Фред не вписывается в игру МЮ

Легенда Арсенала: Фред не вписывается в игру МЮ
17:49 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ли Диксон считает, что полузащитник не подходит под стиль Манчестер Юнайтед.

Бывший футболист "Арсенала" Ли Диксон разочарован выступлениями бразильского полузащитника Фреда за "Манчестер Юнайтед".

"Если "Юнайтед" видит во Фреде решение своих проблем, то они в большой беде. Каждый раз, когда Фред получает мяч, он делает пас поперек поля. Ты думаешь, что "Юнайтед" будет больше рисковать, уступая в счете, и Фред начнет пасовать вперед, но этого не происходит.

Очевидно, что он не является ответом на их проблемы. Ты смотришь на всю полузащиту "Манчестер Юнайтед" и не понимаешь, каков их план. По какой системе они играют? Кто-нибудь знает? Против "Ньюкасла" их игра становилась хуже и хуже. А Фред был верен себе — он не выглядит игроком "Манчестер Юнайтед".

Азар ответил на критику испанских СМИ

В этой команде недостаточно креативных игроков, и Фред — одна из причин, почему Маркус Рэшфорд не показывает своей лучшей игры", — уверен Диксон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости футбола, Фред.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боксер из андеркарда Усика находится в крайне критическом состоянии
02 Уизерспун рассказал, что хотел сделать в бою с Усиком
03 Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
04 В лагере главного конкурента сборной Украины случился серьезный конфликт
05 "Появились вопросы": Легенда бокса Льюис о дебюте Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь