Легенда Арсенала: Фред не вписывается в игру МЮ

Новости спорта:Ли Диксон считает, что полузащитник не подходит под стиль Манчестер Юнайтед.

Бывший футболист "Арсенала" Ли Диксон разочарован выступлениями бразильского полузащитника Фреда за "Манчестер Юнайтед".

"Если "Юнайтед" видит во Фреде решение своих проблем, то они в большой беде. Каждый раз, когда Фред получает мяч, он делает пас поперек поля. Ты думаешь, что "Юнайтед" будет больше рисковать, уступая в счете, и Фред начнет пасовать вперед, но этого не происходит.

Очевидно, что он не является ответом на их проблемы. Ты смотришь на всю полузащиту "Манчестер Юнайтед" и не понимаешь, каков их план. По какой системе они играют? Кто-нибудь знает? Против "Ньюкасла" их игра становилась хуже и хуже. А Фред был верен себе — он не выглядит игроком "Манчестер Юнайтед".

В этой команде недостаточно креативных игроков, и Фред — одна из причин, почему Маркус Рэшфорд не показывает своей лучшей игры", — уверен Диксон.