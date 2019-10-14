Легенда Арсенала: Фред не вписывается в игру МЮ

Бывший футболист "Арсенала" Ли Диксон разочарован выступлениями бразильского полузащитника Фреда за "Манчестер Юнайтед".
"Если "Юнайтед" видит во Фреде решение своих проблем, то они в большой беде. Каждый раз, когда Фред получает мяч, он делает пас поперек поля. Ты думаешь, что "Юнайтед" будет больше рисковать, уступая в счете, и Фред начнет пасовать вперед, но этого не происходит.
Очевидно, что он не является ответом на их проблемы. Ты смотришь на всю полузащиту "Манчестер Юнайтед" и не понимаешь, каков их план. По какой системе они играют? Кто-нибудь знает? Против "Ньюкасла" их игра становилась хуже и хуже. А Фред был верен себе — он не выглядит игроком "Манчестер Юнайтед".
В этой команде недостаточно креативных игроков, и Фред — одна из причин, почему Маркус Рэшфорд не показывает своей лучшей игры", — уверен Диксон.