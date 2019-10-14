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Азар ответил на критику в своей адрес за игру в Реале

Азар ответил на критику в своей адрес за игру в Реале
17:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал критику в свой адрес за выступления в мадридском Реале.

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на критику в свой адрес о начале карьеры в испанском клубе.

«У меня нет проблем в Мадриде. О „Реале“ говорят везде, поэтому теперь я здесь. Что касается критики, то я пока плохо понимаю испанский язык», — приводит слова Азара La Derniere Heur.

Азар перешёл в «Королевский клуб» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 100 млн. За счёт бонусов эта сумма может увеличиться ещё на € 45 млн.

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В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец принял участие в четырёх матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Эден Азар, Новости футбола.
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