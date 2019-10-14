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Атлетико на неопределенный срок потерял ключевого игрока

Атлетико на неопределенный срок потерял ключевого игрока
18:00 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник сборной Черногории и мадридского Атлетико Стефан Савич получил травму.

Стефан Савич выбыл на неопределенный срок из-за травмы мышцы левого бедра и подколенного сухожилия — сообщил официальный сайт Атлетико.

Савич был заменен на 39-й минуте отборочного матча Евро-2020 Черногория — Болгария (0:0) и вернулся в Испанию. Черногорцам придется обойтись без одного из своих лидеров в матче 14 октября против Косово, а сколько придется обходиться без Стефана Атлетико, покажет углубленное медицинское обследование.

Черногория отстает от лидеров группы А Англии и Чехии на 9 очков и уже потеряла шансы на путевку в финальный турнир Евро-2020.

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А вот Атлетико, который идет третьим в Примере, Савич, сыгравший шесть из восьми матчей чемпионата в нынешнем сезоне, явно бы пригодился.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Стефан Савич.
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