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Защитник МЮ: Не думаю, что Сульшера уволят

Защитник МЮ: Не думаю, что Сульшера уволят
18:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Шведский защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф поделился своим мнением о тренере команды и ситуации в клубе.

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф отреагировал на критику в адрес главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

"Он тренер, с которым легко разговаривать и обсуждать что угодно, и у которого хороший баланс: он знает, когда быть строгим, а когда нет".

"Мы привыкли к критике. Когда вы в Юнайтед, всего становится намного больше. За ситуацией наблюдает больше людей, больше пишут о клубе, чем о любой другой команде".

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"Для него это, вероятно, не является чем-то новым. Я думаю, что для Сульшера нет никакой опасности", — цитирует Линделефа Goal.

Ранее о негативной форме футболистов Манчестер Юнайтед рассказал защитник Гарри Магуайр.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Виктор Линделеф.
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